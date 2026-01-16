1.「尻尾の長さ」が世界最長の猫 一般的に、猫の尻尾の長さは「30cm前後」と言われています。 その平均をはるかに上回り、世界を驚かせた猫が、アメリカに現存する「パグズリー」という猫です。 これまでも「世界一長い尻尾を持つ猫」というギネス記録は存在しており「44.66cm」を記録したシグナスという猫や「40.83cm」を記録したアルタイルという猫が名を刻んでいました。 しかし、パグスリーの尻尾は、