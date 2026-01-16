モスバーガーが、サンリオの人気キャラクター「マイメロディ＆クロミ」とコラボレーションしたオリジナルマスコットと人気サイドメニューのセットを、2月5日（木）から全国の店舗で販売する。ネット特別予約注文を1月28日（水）まで受け付けている。モスバーガー×マイメロディ＆クロミ第3弾！オリジナルマスコット付セットが登場今回はマイメロディの50周年とクロミの20周年を祝うコラボ第3弾。「チキンナゲット×マイメロデ