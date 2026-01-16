香川大学高松市幸町 17日からの大学入学共通テストを前に、16日、香川県内の試験会場では準備や受験生の下見が行われました。 会場のひとつ、香川大学教育学部試験場には多くの受験生が下見に訪れ、試験を受ける教室の場所などを確認していました。 香川県では8つの会場で大学入学共通テストがあり、約4200人が受験します。 （受験生は―）「自分の教科の出来がどうであれ次の教科に引きずらないようにし