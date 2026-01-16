プレミア上映される「ワタシ、発酵します！」撮影風景 映画や映像による香川の活性化を目的に2006年から開かれている「さぬき映画祭」が20回目を迎えます。2026年は、2月7日と8日、高松市内の3会場で開かれ、香川にゆかりがある16作品が上映されます。 7日午後2時から高松市のレクザムホール・小ホールで開会式が行われたあと、東かがわ市などでロケが行われた「ワタシ、発酵します！」がプレミア上映（初上映