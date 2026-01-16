◆米男子ゴルフツアーソニー・オープン第１日（１５日、米ハワイ州・ワイアラエＣＣ＝７０４４ヤード、パー７０）米ツアーの２０２６年シーズンが開幕。本格参戦２年目の金谷拓実（ＳＯＭＰＯひまわり生命）は１イーグル、３バーディー、１ボギーの４アンダー６６で回り、日本勢トップの１７位でスタートした。トップとは４打差。最終９番パー５で残り１９１ヤードの第２打をピンまで５メートルに運び、沈めてイーグルで締