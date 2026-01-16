´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤ÎÃæ¿´Éô¤Ç»ÔÆâ¤òÁö¤ë¥Ð¥¹¤¬¥Ó¥ë¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢Â¿¿ô¤Î¤±¤¬¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢16Æü¸á¸å1»þ²á¤®¡¢¥½¥¦¥ë¤ÎÃÏ²¼Å´¡¦À¾ÂçÌç¡Ê¥½¥Ç¥à¥ó¡Ë±Ø¤Î¶á¤¯¤Ç¡¢¥Ð¥¹¤¬ÊâÆ»¤Ë¾è¤ê¾å¤²¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¶á¤¯¤Î¥Ó¥ë¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤ÇÊâ¹Ô¼Ô¤Ê¤É13¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤Á2¿Í¤¬½Å½ý¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤Ï´Ñ¸÷Ì¾½ê¤Ê¤É¤Ë¤â¶á¤¯¡¢·Ù»¡¤ÏÅö»þ¤Î¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£