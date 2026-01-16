マンチェスターＵ大物ＯＢのウェイン・ルーニー氏（４０）がかつてのチームメイトであるマイケル・キャリック氏（４４）の暫定監督就任を歓迎した。ＢＢＣが電子版で掲載した記事によると、ルーニー氏はＢＢＣポッドキャスト『ウェイン・ルーニー・ショー』内で今回のキャリック暫定監督就任について言及。現役時代に３６６試合をともに戦い、プレミアリーグを一緒に５度制した戦友の暫定監督就任を「現時点で正しい選択」と語