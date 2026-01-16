ワールドシリーズ３連覇を目指すドジャースが１５日（日本時間１６日）、カブスからＦＡとなっていたＫ・タッカー外野手（２８）と合意というビッグニュースが全米中をまわった。米メディアを総合すると条件は４年総額２億４０００万ドル（約３８０億円）。年平均６０００万ドルは、繰り延べを省くとドジャース・大谷翔平の７０００万ドルに次ぐ歴代２位の巨額なオファーだった。今週になってメッツが年平均５０００万ドル、