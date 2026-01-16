巨人の丸佳浩外野手（３６）が１６日、則本昂大投手の入団決定を受け「ジャイアンツにあれだけ闘志むき出しで投げるタイプはあまりいない。それもやっぱりピッチャー陣の刺激になってくると思います」と期待した。広島、巨人とプロではずっとセ・リーグに所属している丸。楽天一筋だった則本とは対戦経験は多くないが、高校時代の練習試合で対戦したことがあるという。「交流戦の会見の時に則本くんがいて、『実は対戦したこと