昨年のラジオＮＩＫＫＥＩ賞の勝ち馬、エキサイトバイオ（牡４歳、栗東・今野貞一厩舎、父レイデオロ）がサウジアラビアのレッドシーターフＨ・Ｇ２（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・芝３０００メートル）の招待を辞退したことが１月１６日、分かった。同馬は昨年、同じ距離の菊花賞で３着と健闘していた。