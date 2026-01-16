お笑いコンビ・博多華丸・大吉の博多大吉（54）が、15日放送のBS朝日『家呑み華大』(毎週木曜 後10：00）に出演。俳優の木村拓哉（53）と歌手・工藤静香（55）の長女でフルート奏者・モデルのCocomi（24）との共演を振り返った。【写真】Cocomiが公開、木村拓哉＆工藤静香＆Koki,との家族4ショット大吉は、木村の妻・工藤について「キムタクのフィルターがかかっているから」「たまに共演するときに、これキムタクが見てるかも