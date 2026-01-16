ＪＲＡは１月１６日、２３年の目黒記念・Ｇ２を制したヒートオンビート（セン９歳、美浦・青木孝文厩舎、父キングカメハメハ）の競走馬登録を１５日付で抹消したことを発表した。今後は北海道浦河町の軽種馬育成調教センターで乗馬となる予定。２５年の新潟ジャンプＳ（３着）がラストランとなった。通算成績は３４戦７勝（うち障害４戦２勝）で、重賞は１勝。総獲得賞金は３億１７９６万６０００円（うち障害３０２７万００００