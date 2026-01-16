巨人は１６日、楽天から海外フリーエージェント（ＦＡ）権を行使した則本昂大投手（３５）の獲得を正式発表した。３年総額１３億円で背番号「４３」。日本ハムから獲得した松本剛外野手（３２）に続き今オフ２人目のＦＡ補強で、２年ぶりリーグ優勝、１４年ぶり日本一に向けて大きなピースが加わった。同一年にＦＡ選手を２人獲得するのは２０年オフ（２１年シーズン）の梶谷、井納以来球団５年ぶりとなった。◇巨人のＦＡ補強は