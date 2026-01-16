キヤノンITソリューションズ(キヤノンITS)は1月16日、シンジケートローン業務管理の効率化を支援する金融機関向けサービス「Agent Square Cloud」において、帳票送付業務の効率化とペーパーレス化を推進する帳票メール送信機能を2026年4月下旬に提供開始すると発表した。○新機能の概要シンジケートローンにおけるエージェント業務では、確実な情報伝達手段としてFAXによる通知が主流であり、現在も多くの金融機関で利用されている