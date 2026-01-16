¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ï1·î20Æü(²Ð)¤«¤é¡¢¡ÖÀäÉÊÅÐ¾ì!¤Õ¤ï¤Ã¤È¤í¡Á¤¿¤Þ¤´ÊÛÅö¡×¤òÁ´¹ñÌó16,400Å¹ÊÞ¤Ç½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¡£ÈÎÇä¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡ØÂçºå²¦¾­¡Ù´Æ½¤¤Î¡ÖÅ·ÄÅßÖÈÓ¡×¡¢ÅìµþŽ¥¸¶½É¡ØMOKUBAZA¡Ù´Æ½¤¡Ö¥­¡¼¥Þ¥«¥ì¡¼¡×¡¢¡Ö¥È¥Þ¥È¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°ÊÛÅö¡×¡¢¡Ö¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡×¤ÎÁ´4¼ï¡£¤Þ¤¿Æ±Æü¤«¤é2·î9Æü(·î)¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¡Ö¤Á¤ç¤¤¥Ç¥ê¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î°ìÉô¾¦ÉÊ¤Ë¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¡¢²Á³Ê¤òÊÑ¤¨¤º¤ËÈÎÇä¤¹¤ë¡£ÂÐ¾Ý¤Ï¡Ö¥Ï¥à¤Î¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¡×¤Ê¤ÉÁ´3