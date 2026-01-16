岡山県産ノリの品評会岡山・南区浦安南町 ここ数年の不作により、「ノリ」の価格が高止まりする中、岡山市で16日、ノリの品評会が開かれました。 品評会はノリの質の向上などを目指し、岡山県漁業協同組合連合会が毎年開いているものです。2026年は県内46の生産者が141点を出品し、県漁連の関係者らが見た目や味を吟味していました。 ノリは濃い黒色のものほど質が高いとされています。 県漁連によります