神戸市で開かれた全トヨタ労働組合連合会の中央委員会＝16日午後トヨタ自動車グループの労働組合で構成する全トヨタ労働組合連合会は16日、神戸市で中央委員会を開催し、2026年春闘の統一要求方針を決めた。賃金を底上げするベースアップ（ベア）相当分について前年を上回る賃上げを図るとする文言は盛り込まなかった。25年は記載しており、削除した形だ。米政権の関税政策など自動車産業を取り巻く環境の厳しさを考慮した。「