¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¸µÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé2ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤ÎÃæÃ«½á¿Í¡á16Æü¡¢ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¸µÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé2ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤ÎÃæÃ«½á¿Í¡ÊM¡¦T¡Ë¤Ï16Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÇWOWOW¤ÎÈÖÁÈ¼ýÏ¿»²²Ã¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ËÅ¾¸þ½éÀï¤Ç¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê¥á¥­¥·¥³¡Ë¤ËÈ½Äê¾¡¤Á¤·¤¿¥Î¥ó¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖÈ¿¾ÊÅÀ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£Îý½¬¤âºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½Ð¤Æ¤­¤¿È¿¾ÊÅÀ¤ËÂÐ¤·¤ÆÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò