日本パラリンピック委員会は16日、3月のミラノ・コルティナ冬季パラ日本選手団の第1次発表を行い、40選手を選出した。旗手はスノーボードの小須田潤太（オープンハウス）と、車いすカーリングの小川亜希（チーム中島）。