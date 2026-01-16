東京都は１６日、都の公式スマホアプリ「東京アプリ」を通じた１５歳以上の都民への１万１０００円相当のポイント付与について、２月２日に受け付けを開始すると明らかにした。物価高対策の一環に位置づけ、来年４月１日まで受け付ける。マイナンバーカードによる本人確認が必要となる。都は行政サービスのデジタル化推進を目指し、昨年２月から東京アプリを配信している。アプリで紹介する催しやボランティアに参加すると、電