ÄäÅÅ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢»ÏÈ¯¤«¤é8»þ´Ö°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢±¿Å¾¤Î¸«¹ç¤ï¤»¤¬Â³¤¤¤¿JR»³¼êÀþ¤ÈµþÉÍÅìËÌÀþ¡£Ä«¤ÎÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤òÄ¾·â¤·¡¢³ÆÃÏ¤ÇÂç¤­¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£Å·°æ¤Î¾ÈÌÀ¤¬¾Ã¤¨¤¿µþÉÍÅìËÌÀþ¤Î¼ÖÆâ¡£¸áÁ°8»þ¤´¤í¡¢JR¿·¶¶±Ø¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¤¹¡£ÄäÅÅ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢JR»³¼êÀþ¤ÈµþÉÍÅìËÌÀþ¤¬»ÏÈ¯¤«¤é±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¡¢Ä«¤ÎÄÌ¶Ð»þ´ÖÂÓ¤òÄ¾·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖµþµÞÀîºê±Ø¶á¤¯¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¤¿Í¤Î¿ô¤Ç¤¹¡£·Ù»¡´±¤¬¸òÄÌÀ°Íý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³ÎÇ§¤Ç¤­¤Þ¤¹¡×JR