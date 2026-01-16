内視鏡検査に抵抗感を持つ人は多いのではないでしょうか。口や肛門からカメラ付きの管を挿入し、食道・胃・大腸などを直接観察する検査と聞くだけで、不安を覚える人も少なくありません。そんな内視鏡検査の体験を赤裸々かつユーモラスに描いた漫画『下血して内視鏡検査する話』（作・きさらぎさん）が、SNSで注目を集めています。【漫画】『下血して内視鏡検査する話』（全編を読む）物語は、「ウ〇チをしたら血の海だった」とい