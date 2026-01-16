Ê¡²¬¸©·ÙÈ¬È¨Åì½ð¤Ï16Æü¡¢ËÌ¶å½£»ÔÈ¬È¨Åì¶è¤ÎÃËÀ­¤¬¸òÎ®¥µ¥¤¥È¤ò»È¤Ã¤¿Åê»ñº¾µ½¤ËÁø¤¤¡¢800Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤Ç·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Èï³²¼Ô¤¬SNS¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¿ÍÊª¤Ë°Å¹æ»ñ»º¤ò´«¤á¤é¤ì¡¢»Ø¼¨¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Þ¤Ë2025Ç¯11·î¾å½Ü¤«¤éÆ±Ç¯12·î¾å½Ü¤Î´Ö¡¢·×6²ó¤Ë¤ï¤¿¤êÁ÷¶â¤·¤Æ¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£