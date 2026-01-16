1月15日未明、静岡県掛川市のコンビニエンスストアで発生した強盗事件で、静岡県警は16日、容疑者の男が映った映像を公開しました。 【写真を見る】警察が公開した強盗事件 容疑者の画像 この事件は1月15日午前0時45分頃に発生し、掛川市子隣のコンビニエンスストアで客を装った男が店内にあったパンを持ってレジへ行き、応対した女性店員に包丁のようなものを見せて、金を脅し取ろうとしました。 店員が店内の非常ボタンを押し