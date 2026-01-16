17日から始まる大学入学共通テスト。県内の会場では準備が行われました。 受験生は会場の下見に訪れ、本番に向けて意気込んでいました。 大学入学共通テストは、県内9つの会場で去年より47人少ない4695人が受験を予定しています。 志願者が最も多い長崎大学の文教キャンパスでは、職員が朝から試験場の看板を設置したほか、会場の机に受験番号を貼る作業などを行いました。 （長崎大学 井上 徹志 副学長） 「従来通