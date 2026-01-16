JR東日本は、16日に発生した山手線・京浜東北線の停電に伴う運転見合わせで、約67万3000人に影響が及んだと発表した。体調不良者は15人いることを確認しているとした。【画像】なぜ停電は起きた？JR東日本が公表した停電した設備JR東日本によると、午前3時20分ごろ、作業が完了し送電を開始する手続きを実施。同50分ごろ、送電が開始できずに山手線と京浜東北線が停電状態となり、山手線内外回り、京浜東北線南行北行線で運転