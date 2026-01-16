自民党の菅義偉元首相自民党の菅義偉元首相（77）＝衆院神奈川2区＝が、次期衆院選に立候補せず、今期限りで引退する意向を固めた。現在10期目。既に周辺に伝えており、17日に横浜市で正式表明する。複数の関係者が16日、明らかにした。菅氏は2012年12月、第2次安倍晋三内閣の官房長官に就任。安倍氏の首相退陣まで歴代最長の約7年8カ月の在任期間となった。党神奈川県連は菅氏の後継候補選びを急ぐ。菅氏の政務担当首相秘書官