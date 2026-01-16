大奄美日本相撲協会は16日、元幕内の大奄美（33）＝本名坂元元規、鹿児島県出身、追手風部屋＝の現役引退を発表した。昨年9月の秋場所で十両から幕下に落ち、初場所は西17枚目で初日から休場していた。幕内在位12場所で、最高位は東前頭11枚目だった。相撲協会には残らない。鹿児島商高―日大から日大職員となり、2015年に実業団横綱。16年初場所に幕下15枚目格付け出しで初土俵を踏んだ。190キロ前後の体格を生かした右四つの