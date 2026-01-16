侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が１６日、来年３月の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する日本代表メンバー１１人を追加発表した。前回はドジャース・大谷、エンゼルス・菊池ら８投手を先行発表したが、第２弾の今回は新たにオリオールズＦＡの菅野智之投手、阪神・佐藤輝明内野手ら１１人の出場を発表。昨季のパ・リーグ覇者で日本一に輝いたソフトバンクからは松本裕樹投手、牧原大成内野手、周東