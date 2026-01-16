歌舞伎俳優の尾上松也が、城田優とのダブル主演で２０２７年３月に開幕するミュージカル「ＲＲＲ」に出演することが１６日、発表された。２０２２年に大ヒットしたインド映画を谷貴矢氏（宝塚歌劇団）の演出でミュージカルに。イギリス植民地時代のインドを舞台に圧政を敷く英国人総督により連れ去られた同族の少女を救うため、ゴーンド族の守護者ビーム（尾上松也）は正体を隠しデリーへ潜入する。そこで強く内なる大義に燃え