元格闘家の魔裟斗が“弟子”と共に鍛えられたボディーを披露し、注目を浴びている。１６日にインスタグラムで「趣味は筋トレとバイクです」とつづると、鍛え上げられた肉体が際立つトレーニングウェアでの写真を公開。「写真は弟子です」と続け、“弟子”で妻のタレント・矢沢心の写真をアップした。矢沢もトレーニングウェアを着ており、ボディーラインがあらわになったスタイルになっている。この投稿にファンからは「イ