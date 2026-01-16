愛知・誉の身長１９４センチ右腕モレチ・アレシャンドレ投手（３年）が１６日、米大リーグ・フィリーズとマイナー契約を結んだ。同小牧市内の同校で契約に臨み、契約金１万ドル（約１５８万円）、奨学金３万５０００ドル（約５５４万円）でサイン。背番号は「８６」に決まった。モレチはブラジル人の父と日系ブラジル人の母を持ち、愛知で生まれ育った。直球の最速１４７キロで、昨秋のドラフトでは指名漏れとなったが、将来性