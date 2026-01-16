ヤクルト・阪口皓亮投手が１６日、「１軍で自分の存在感を示すことが大事」と６０試合登板を目標に掲げた。先輩の星の郷里である栃木・宇都宮市での自主トレを過ごす右腕は「いい環境で野球に集中できる」と充実した表情を浮かべた。ＤｅＮＡから移籍して３年目の昨季は自身最多の１８試合に登板。「たぶん中継ぎでいくと思うので、６０試合を目標にどんな場面でも『阪口を出しておけばここは乗り切れる、いい流れが来る』とい