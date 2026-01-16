´Ú¹ñÂç¥ê¡¼¥°ÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ÖMLB.KR¡×¡Ê¥¦¥§¥ÖÈÇ¡Ë¤¬2026Ç¯1·î15Æü¡¢Âç¥ê¡¼¥°¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ë´Ú¹ñ½Ð¿È¥­¥à¡¦¥Ø¥½¥óÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤ÎÆÃ½¸µ­»ö¤òÁÈ¤ß¡¢ÊÆ¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë26Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÍ½ÁÛÀ®ÀÓ¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò±£¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë...¤Þ¤µ¤«¡×ÊÆ¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥È¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥°¥é¥Õ¥¹¡×¡Ê¥¦¥§¥ÖÈÇ¡Ë¤Ï14Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê31¡Ë¡¢¥à¡¼¥­¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÁª¼ê¡Ê33¡Ë¡¢¥­¥à¤é¤Î26Ç¯