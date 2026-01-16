IMP. IMP.（佐藤新、基俊介、鈴木大河、影山拓也、松井奏、横原悠毅、椿泰我）がこのほど、都内で行われた『HARIAS薬用クッションファンデーション 新CM発表会』に出席した。新CMの公開を記念し、CMキャラクターを務めるIMP.がメンバー全員揃って登場した。今回のコンセプト「I’Mperfect」にちなんだトークセッションを展開。さらにCM撮影時のエピソードやメイクへのこだわりなどを明かした。このなかで「『I'm pe