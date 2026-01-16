１６日の東京株式市場で日経平均株価は続落。高値警戒感は強く、利益確定売りに押される展開となった。ただ、下値には買いが入り後場は下げ渋った。 大引けの日経平均株価は前日比１７４円３３銭安の５万３９３６円１７銭。プライム市場の売買高概算は２４億１４０２万株。売買代金概算は７兆２０３億円となった。値上がり銘柄数は９５８と全体の約５９％、値下がり銘柄数は５９７、変わらずは４８銘柄だった。 前日の