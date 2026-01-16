ポンド円は２１１円台後半推移＝ロンドン為替 東京午前に２１２．３０円から２１１．５０円まで下げたポンド円は、その後２１１円台後半推移が続いている。ロンドン市場に入っても対ドル、対円共に動きが落ち着いている。 GBPJPY 212.84