メインシナリオ・・・9日から15日まで5営業日続けて昨年来高値を更新しており、上値指向が強まっている。15日に2024年7月11日以来の高値水準となる8.995円まで一時上昇しており、9.000円の節目を抜けば、2024年7月10日の高値9.093円を試す可能性がある。さらに上昇するようなら、2024年6月3日の高値9.290円が上値の目標になる。 サブシナリオ・・・一方、一目均衡表の転換線の8.844円を下抜き、基準線の8.767円も割り込めば、