いよいよはじまるトキとヘブンの家族生活松野トキ（郄石あかり）とレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）が結ばれた。NHK連続テレビ小説『ばけばけ』。昨年末の第13週「サンポ、シマショウカ。」（12月22日〜26日放送）で、ようやく愛を確かめ合うにいたった2人は、第14週「カゾク、ナル、イイデスカ？」（1月5日〜9日放送）で、さらに一歩進んだ。【写真を見る】ミニスカートから“生足”が…「朝ドラとは別人」のよう