「ザ・ドリフターズ」加藤茶（82）の妻で、タレントの加藤綾菜（37）が16日までに自身のインスタグラムを更新。新たな資格取得に向け勉強していると明かした。綾菜は「今日、『シニア健康フードマイスター』を受講してきました！カトちゃんが健康な100歳を迎える為に何が必要か？アウトプットするために勉強したよ」と報告。「皆さんの中にも、『ちゃんと食べてるのに元気がない…？』など悩んでる方いませんか？それ、年齢