大相撲初場所6日目、JR遅延のため順番をずらす措置が取られた取組で、貴正道（右）が突き倒しで醍醐山を破る＝16日、両国国技館JR山手線の運転見合わせによる交通網の乱れは、16日の大相撲初場所6日目の進行にも影響を及ぼした。東京都墨田区の両国国技館から遠距離の茨城県に部屋がある力士の到着が遅れ、取組の順番をずらす措置が取られた。二所ノ関部屋（茨城県阿見町）の序二段阿見大心はJR常磐線とタクシーを乗り継ぎ、通