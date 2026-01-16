◇大相撲初場所6日目（2026年1月16日両国国技館）1年半ぶりに幕内復帰した大関経験者で東前頭16枚目の朝乃山（31＝高砂）は西13枚目の友風（31＝中村部屋）の突き落としで崩れた。2日目からの連勝が4で止まり、4勝2敗となった。立ち合いは相手が左上手を欲しがる格好になり、朝乃山は得意の右差し。一気に前へ出ながら左も差して、もろざし。勝負あったかと思われた。しかし土俵際で右から友風が突き落とし、朝乃山は前の