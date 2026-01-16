立憲民主党と公明党は、衆院選に向けて結成する新党の名前を「中道改革連合（略称は『中道』）」にすると発表しました。国会記者会館からフジテレビ政治部・杉山仁実記者が中継でお伝えします。1時間ほどの会見の中で、両党の代表は、「生活者ファースト」という言葉を繰り返し強調しました。立憲民主党・野田代表：生活者ファーストの視点で現実的な政策を打ち出していこう。公明党・斉藤代表：中道改革連合をつくることができた