16日に立憲民主党・野田佳彦代表と、公明党・斉藤鉄夫代表が共同で記者会見を行い、新党の名前を「中道改革連合（略称：中道）」と発表した。野田代表は「国やイデオロギーに従属するのではなく、人間中心主義で人間の尊厳を重視した新しい党を作る」と発言。また斉藤代表も「私どもが考える中道は生活者の生活を第一に考える生活者ファーストと、日本の平和を守ること」だと述べた。【映像】ガッチリ握手する両代表―党名に込め