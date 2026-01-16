元女子バレーボール日本代表でタレント大林素子（58）が15日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。福島・会津若松と東京の2拠点生活を語った。大林は「始めて人生が楽しくなった」というテーマのトークで「会津と東京で住んでます」と語った。大林は「1人だからっていうのもすごい動きやすいんですけど、私もともと東京の小平というところ出身で、多摩地区のヒーローといえば…？」と突如クイズを出題した