女優生田智子（58）が、16日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。夫でサッカー元日本代表の中山雅史氏（58）について話した。生田は昨年1月に父を亡くした。危篤の連絡が入った時、富山でドラマの撮影中だったという。「東京に戻ってしまうと帰ってこられない場合があるので、交通のこととかを考えると。なので、どうしても帰れなくて」と話した。その時、中山氏が静岡から新幹線で父のもとに駆けつけたと