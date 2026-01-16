日曜朝の “良心” が、また一つ姿を消すことになりそうだ。「1月15日、『ボクらの時代』（フジテレビ系）が今春で終了すると『スポニチアネックス』が報じ、Xでは落胆の声が相次いでいます。さらに、『日曜報道 THE PRIME』も同時期に終了。新たな情報番組がスタートするそうです」（芸能記者）新番組の司会を務めるのは谷原章介。4年続いた『めざまし8』、そして開始からわずか1年での終了が報じられている『サン！シャイン