16日（金）は、この時期としては暖かい空気が入り、西日本から東日本では、最高気温が20℃近くまで達し、3月～4月並みの陽気になり”春先取り”となりました。 【画像を見る】いつどこで雪が降る？名古屋などでも雪か “今季最強＆最長寒波”が襲来 最新の寒気･雪シミュレーション この陽気は17日（土）も続きますが、来週は一転、この冬最も強く、そして長い寒波が襲来する見込みです。 上空1500ｍ付近で-6℃以下