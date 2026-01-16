インスタグラムでついに関係を公にするなど、順調交際が伝えられるティモシー・シャラメとカイリー・ジェンナーが、すでに同棲しているようだ。それぞれの母親同士のSNS上での交流も確認された。【写真】ティモシー・シャラメ、ついに恋人カイリー・ジェンナーがインスタグラムに初登場Page Sixによると、2人は1年以上前から米ロサンゼルスで一緒に暮らしているという。「2人ともお互いに夢中で、いつも一緒にいます」と情報筋