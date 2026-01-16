Amazon¤ÇËèÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¡£ËèÆü»È¤¦ÆüÍÑÉÊ¤ä¿©ÉÊ¡¢Âç·¿²ÈÅÅ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾¦ÉÊ¤¬¥»¡¼¥ë²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ‎À¸³è»¨²ß¤â¥»¡¼¥ëÂÐ¾Ý¡£Rimsge¤¬ÈÎÇä¤¹¤ë¡ÖÈýÌÓ¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¡×¤Ï¡¢31%¥ª¥Õ¤Î1,799±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÇÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£ ¡ÚAmazon.co.jp¸ÂÄê¡ÛÈýÌÓ¥·¥§¡¼¥Ð¡¼ ¥á¥ó¥º ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹ Rimsge¤Þ¤æ¤² ¥·¥§¡¼¥Ð¡¼ ½÷À­ Type-C ½¼ÅÅ¼° LCD²èÌÌÉ½¼¨